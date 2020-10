Dota 2: Valve anuncia el reinicio de MMR con la llegada de la Temporada 5 del Dota Plus

La noticia de que la Spectre consiguió quedarse con la tan preciada Arcana del Battle Pass, después de vencer a Faceless Void, fue una noticia que agarró a todos por sorpresa. Aún así, la comunidad de Dota 2 parece que seguirá recibiendo algunas sorpresas en lo que queda del día y durante las próximas semanas pues, el post en el Blog de Dota 2 que anunciaba al ganador de la Arcana, venía acompañado de algunas noticias más que interesantes.

Resulta que Valve aprovechó este momento no solo para anunciar el final de la Temporada 2019-20 y al ganador de la Arcana. Si no que también nos contó un poco sobre sus futuros planes con respecto al Dota Plus y al tan esperado reinicio de MMR.

El mensaje en particular decía lo siguiente:

"Además, la próxima semana lanzaremos algunas actualizaciones nuevas de Dota Plus. Entre ellos habrá actualizaciones de Guilds, una nueva temporada de Dota Plus y un nuevo mecanismo de reinicio de MMR."

Así es, la próxima semana tendremos una nueva temporada del Dota Plus que parece incorporará a las Guilds como algo permanente dentro del juego. Aunque, lo que más llamó la atención fue el reinicio de MMR, que debió suceder hace 6 meses, y que parece llegará con algunas novedades de las que todavía no se tiene información.

Como podemos recordar, una de las últimas actualizaciones para las Partidas Competitivas, incorporó un sistema de agrupación de acuerdo al rol que más sueles jugar y en el cual te desarrollas mejor. Además, se añadió la famosa "Cola Rápida" que te permite encontrar partida más rápido siempre y cuando tengas cargas para este sistema.

Por el momento, lo único que podemos hacer es esperar hasta la próxima semana que Valve decida lanzar el reseteo de medallas que tanto ha estado pidiendo la comunidad.

Dota Plus se actualiza gracias al Battle Pass

Cada vez que hay un Battle Pass, Valve aprovecha la oportunidad para implementar nuevas herramientas para sus jugadores. Ahora mismo tenemos estas características:

Tabla de curación postpartida.

Tabla postpartida del origen del oro.

Tabla postpartida del origen del exp.

Runa de recompensas y estadísticas de puesto avanzado.

Resumen de daños infringidos dentro de la partida.

Nuevo temporizador de "pulling".

Esta información extra está ayudando a varios jugadores como el momento para jalar los creeps neutrales y hacer que peleen con los de tu línea. Otros están aprovechando la información del origen de daño para hacerle frente en la partida, sin lugar a dudas todas o algunas de estas herramientas veremos en Dota Plus.

