PES 2021 vence a Dota 2 y CSGO como Esport del año en votación de Movistar Deportes

El año 2020 está por culminar y Movistar Deportes aprovechó para realizar una encuesta a sus seguidores sobre cuál es el Esports del año. Entre los candidatos estuvieron PES 2021, Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive y League of Legends.

Para sorpresa de los fanáticos de los deportes electrónicos, el ganador fue Pro Evolution Soccer con 73,4 % de los votos dejando atrás al favorito Dota 2 que ocupó el segundo lugar con un 11% del total.

En este marco de los videojuegos competitivos tuvimos a CS:GO con el tercer puesto con 8,8% y en el último lugar estuvo League of Legends con 6,9%. A continuación compartimos el tweet de MovistarDeporPe.

Foto: Twitter Movistar Deportes

En total fueron 364 votos y la encuesta estuvo abierta por todo un día. La comunidad de PES se hizo presente y pudo apoyar a este título que tiene muchos jugadores activos en la Liga Peruana de PES que tiene a equipos de clubes de fútbol profesional entre sus filas.

Por otra parte, en la encuesta de cual videojuego fue el favorito del 2020 estuvieron participando Among Us, The Last of Us Part II, Ghost of Tsushima y Hades. Finalmente, ganó el popular juego de rol multijugador donde se llevó 67,2% de los 253 votos.

Foto: Twitter Movistar Deportes

Aunque Among Us fue lanzado en 2018, fue tomado en cuenta para la votación debido a su alta popularidad que recibió en el presente año. Muchos streamers, youtubers e influencers estuvieron contagiados esta fiebre que duro muchas semanas sobre el impostor y los tripulantes.

