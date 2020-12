Dota 2 Guías: Los mejores héroes para subir tu MMR por medalla en la 7.28a

Hace unas semanas Dota 2 recibió su parche "The Mistwoods Update" y con ello trajo muchos cambios importantes a los héroes. Entre tantos cambios, algunos salieron beneficiados y sus combinaciones o estilos de juego ya han sido perfeccionados para subir MMR.

La página GOSU.AI ha podido compartir los héroes más exitosos del parche 7.28a por medallas y su comparación con la versión pasada. Te daremos sus recomendaciones de cada héroe junto a itemizaciones que más funcionan en las partidas actuales.

Esta sección mostrará los héroes que más victorias tienen por medallas y en algunos casos pondremos guías con recomendaciones para itemizaciones y subir niveles.

Medallas: Heraldo - Guardián - Cruzado

Lycan: 39,5% (7.27d) -> 48,9% (7.28a) - Safe Lane

Uno de los carrys que más presionan en el juego, en la actual versión su aura Feral Impulse tiene efecto global y ahora sus Summon Wolves tendrán esta mejora en cualquier parte del mapa. Otro importante factor para su incremento de victorias se debe al nerf a Sven y mejoras a items basados en auras.

La itemización actual es completar Necronomicon Nivel 1, luego pasarlo a Nivel 3, Power Treads, Assault Cuirass, BKB (dependiendo la situación), Skull Basher y Desolator. Helm of the Dominator, Vladmir's Offering, entre otros items son situacionales. Al subir niveles priorizar Summon Wolves y Feral Impulse para aguantar línea y luego farmear en jungla. Como estrategia básica, tener listo Shapeshift junto a tus Necros y cazar en el mapa.

Nyx Assassin: 48,0% (7.27d) -> 53,3% (7.28a) - Semisupport

Beastmaster: 43,6% (7.27d) -> 48,5% (7.28a) - Offlaner

Monkey King: 47,3% (7.27d) -> 51,8% (7.28a) - Core (Safe/Mid)

Los nuevos items del parche 7.28 han ayudado que sobresalga Monkey King. La mejora de Orb of Venom + Bligh Stone + Fluffy Hat a Orb of Corrosion le ayuda a ahorrar espacio en su inventario y tener más aguante en peleas. Esto también le da apertura a una nueva itemización que se está popularizando.

Hablamos de Aghanim's Scepter, luego de completar Phase Boots y el orbe completar este objeto es muy efectivo en peleas y para farmeo también. Ya que dejarás una copia del mono con golpes de héroe y puede activar efectos de modificadores de ataque. Los demás objetos como Skull Basher o Black King Bar son situacionales.

Razor: 47,7% (7.27d) -> 52,0% (7.28a) - Core (Safe/Mid)

Medallas: Arconte - Leyenda - Ancestro

Lycan: 44,1% (7.27d) -> 52,3% (7.28a) - Safe Lane

Puck: 47,8% (7.27d) -> 52,6% (7.28a) - Core (Mid/Off)

Este héroe de rango ha recibido mejoras en todas sus habilidades, más atributo de Agilidad por nivel y un fragmento de Aghanim que le ayuda a revelar unidades invisibles en el área. La cantidad de habilidades incapacitadoras como silencio, aturdimiento y atado que evitan que el enemigo escape o realice una acción.

Finalmente, este héroe es muy escurridizo porque puede escapar de muchas muertes seguras. La itemización actual es 2x Null Talisman, Power Treads, Blink Dagger y Aghanim's Scepter. Witch Blade, Eul's Scepter of Divinity entre otros objetos son situacionales.

Monkey King: 49,2% (7.27d) -> 53,6% (7.28a) - Core (Safe/Mid)

Razor: 50,2% (7.27d) -> 54,5% (7.28a) - Core (Safe/Mid)

Le han agregado unas cuantas mejoras como regeneración de vida, velocidad de movimiento y su fragmento que ralentiza a sus atacantes en peleas por 1.5 segundos. Su itemización actual es 2x Wraith Band, Phase Boots y Eul's Scepter of Divinity, este objeto para evitar escapes con TP y mantener la reserva de maná llena para farmear todo el tiempo.

En cuanto a otros objetos puede adaptarse a la situación como armarse Sange y Yasha o Shivas' Guard, Black King Bar, Aghanim's Scepter, Eye of Skadi, entre otros. La subida de habilidades es la clásica de priorizar Static Link y luego Plasma Field para ocasionar mucho daño.

Wraith King: 51,2% (7.27d) -> 55,0% (7.28a) - Safelane

Medallas: Divino - Inmortal

Puck: 50,2% (7.27d) -> 55,6% (7.28a) - Core (Mid/Off)

Monkey King: 50,7% (7.27d) -> 55,8% (7.28a) - Core (Safe/Mid)

Ursa: 48,2% (7.27d) -> 51,7% (7.28a) - Safelane

Wraith King: 51,2% (7.27d) -> 54,4% (7.28a) - Safelane

Actualmente es uno de los más recomendados para subir MMR en cualquier medalla. Esto se debe a sus cambios en habilidades, pues ahora los esqueletos se suben con Vampiric Spirit y su golpe crítico Mortal Strike ahora es un golpe fijo que recarga cada 4 segundos.

Aunque parezca que Mortal Strike al no tener probabilidad es más débil, es todo lo contrario porque en línea puedes acosar constantemente a los héroes rivales y farmear en jungla constantemente. En cuanto a la itemización armarle Hand of Midas sale muy a cuenta, si tienes mala línea ir por Armlet of Mordiggian.

Siguiendo el camino de Midas, completar Phase Boots, Radiance, fragmento de Aghanim (tu Ultimate no costará maná y aparecerán esqueletos en los enemigos cercanos), Assault Cuirass y Skull Basher. Es muy importante subir en los talentos las mejoras de 24 de daño a esqueletos y convocas 6 esqueletos más.

Lycan: 54,6% (7.27d) -> 57,8% (7.28a) - Safe Lane

