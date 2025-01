Dota 2: TNC Predator anuncia que no jugará torneos hasta la próxima edición del DPC

SEA fue una de las regiones más afectadas con el nuevo formato del Dota Pro Circuit y esto se ha visto reflejado en que solo dos escuadras de Dota 2 lograron clasificar a The International 10 .

Si bien esta región cuenta con algunos de los equipos más poderosos a nivel mundial, muchos de estos nunca lograron encontrarse con su mejor versión y no alcanzaron a llegar al evento de esports más importante del años. Uno de estos equipos fue TNC Predator que, el día de hoy, emitió un comunicado donde hablaron sobre el futuro de la organización.

Foto: TNC Predator

En su comunicado, la organización de Filipinas anuncia que después de no conseguir la clasificación a The International 10, han tomado la decisión de tomarse unas pequeñas vacaciones hasta la próxima edición del Dota Pro Circuit. Esto quiere decir que no estarán jugando ningún torneo durante estos meses y que esperarán hasta el inicio de las próximas Ligas Regionales.