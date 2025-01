Dota 2: NAVI tomó la decisión de pasar su roster completo a estado de inactividad

NAVI fue una de las organizaciones que más decepcionó en las clasificatorias cerradas para The International 10 siendo eliminados en la Ronda 3 del torneo y quedando muy lejos del objetivo que era clasificar al Mundial de Dota 2.

En el video el COO de NAVI, Aleksey “xaoc” Kucherov, aclara varios puntos interesantes donde explica que primero, no tienen planeado abandonar su división de Dota 2 (como se venía rumoreando varias semanas atrás) pues cuentan con una gran fase de fans y no quieren dejarlos atrás. Por otro lado, también explicaron que dentro de sus planes no está mudarse a Europa Occidental y adoptar un roster de esa región, por ejemplo Vikin.gg, pues su objetivo es crear un equipo del que la región se pueda sentir orgullosa.