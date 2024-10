Free Fire: battle royale es prohibido en este país asiático

Bangladés, país ubicado en el continente asiático y subcontinente indio, decidió emitir una orden para que Free Fire no pueda ser descargado en plataformas digitales durante 3 meses. El Battle Royale de Garena no ha sido el único perjudicado, otras aplicaciones como TikTok e incluso Fortnite, no podrán ser utilizadas por la comunidad bangladesí.