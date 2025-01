Menor desaparece luego que madre le desinstalara Free Fire del celular

"Paraba horas en su cuarto, a veces se encerraba, se aislaba, le gustaba mucho jugar Free Fire, decía que jugaba con personas de todas partes, yo para entender sus cosas le pedí que me instalara el videojuego, pero no entendía y terminé desinstalándomelo", comenta la preocupada madre.

Ahora, Susana teme que su hija se haya ido influenciada por alguien que pudo conocer en el juego: "Yo sospecho del juego, no sé si pudo haber conocido a alguien ahí, me decía que hablaba con gente de todas partes. Porque luego que le desinstalara la aplicación discutimos, luego más calmada me dijo que iba a ir a comprar un chizito y, al ver que demoraba más de diez minutos fui a buscarla y no la hallé más", relató .