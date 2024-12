The Game Awards: evento se realizará de manera presencial el 9 de diciembre

Durante el evento online del año pasado, The Game Awards atrajo más de 83 millones de personas alrededor del mundo, y alcanzó a un máximo de 8.3 millones de espectadores simultáneos en todas las plataformas. Esto se debió en gran parte a que los organizadores permitieron que varios streamers en diferentes plataformas pudieran transmitir el evento al mismo tiempo, lo cual resultó en 9,000 co-transmisiones grabadas solo en Twitch, donde el programa alcanzó su punto máximo con 2.63 millones de espectadores. En general, The Game Awards ha aumentado su audiencia en un mínimo de 73% cada año desde que Keighley comenzó el evento en el 2014.

Cabe resaltar que el premio mayor del 2020 fue para The Last of Us 2, el controversial título de PlayStation que dividió a los fanáticos de la franquicia.