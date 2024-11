Chocolatada de Sideral: Quico y hasta Rubius invitan al evento

No cabe duda que la chocolatada de Sideral es actualmente el evento que está siendo la comidilla de todos. A menos que uno esté viviendo bajo una roca, es casi imposible no saber algo al respecto de esta chocolatada que comenzó como una " broma ", pero que terminó concretándose en un evento legítimo del cual conoceremos más detalles al final de esta semana .

Foto: AD Gamer

En horas de la mañana fue el mismo Carlos Villagrán, más conocido por su papel de "Quico" en el Chavo del 8, quien se tomó un tiempo de su agenda para complacer a un fan y hacer extensiva la convocatoria a la chocolatada de Sideral. Marcando una diferencia entre su persona y su personaje, Villagrán se sacó los lentes e infló sus cachetes para decirle a Sideral: Por favor, anda di que sí. No seas cobarde...". En el siguiente enlace pueden ver el video.

Foto: AD Gamer

Tengamos a bien recordar que la chocolatada no será en la dirección que muchos han estado divulgando. Aparte de ser información sensible acerca del domicilio de Sideral, el lugar no está preparado para un evento como el que busca hacer el streamer, es así que recurrirá a la ayuda de varios amigos suyos para encontrar un lugar amplio y que la chocolatada se lleve a cabo.