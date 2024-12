Steam Awards 2021 eligen a Resident Evil Village como el mejor juego del año

El 2021 produjo una gran cantidad de impresionantes títulos, algunos de los cuales fueron nominados al Juego del año para los Steam Awards . Entregas como Valheim , Cyberpunk 2077 , New World y Forza Horizon 5 estuvieron entre los candidatos, pero el juego que finalmente superó a todos los demás fue Resident Evil Village , de Capcom .

Además de este premio, los Steam Awards también cuentan con varias categorías únicas, cada una con numerosas nominaciones. Cooking Simulator VR ganó el premio al mejor juego de realidad virtual, mientras que It Takes Two ganó la categoría de "Mejor con Amigos", que pretende representar a los títulos multiplayer.

Por otro lado, Nioh 2 ganó el premio "Mejor Juego que No Sabes Jugar" por su intensa y brutal dificultad, pero Guardians of the Galaxy ganó el premio a la mejor banda sonora. Asimismo, Farming Simulator 22 se llevó el premio de "Siéntate y Relájate". Por último, y para sorpresa de muchos jugadores y miembros de la crítica especializada, Cyberpunk 2077 ganó por "Mejor Historia", a pesar de sus problemas técnicos.