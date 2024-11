Marvel vs Capcom 2: Disney quiere revivir el juego de peleas

Marvel vs Capcom 2: New Age of Heroes, uno de los juegos de pelea más influyentes de todos los tiempos, actualmente no se puede comprar debido a que la licencia entre las compañías expiró. De hecho, a pesar que el juego anteriormente estuvo disponible en PlayStation, Xbox y iOS, ahora ya no está disponible en esas plataformas, y la única forma en la que podrías jugarlo es comprar una copia en físico.