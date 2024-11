Fly: "Que te llamen 'traidor' por cuatro años te afecta"

En una entrevista reciente en el podcast de " We Say Things " de Synderen y SUNSfan , Fly aseguró que todavía sigue recibiendo insultos por parte de la comunidad por la decisión que tomó hace años.

"Soy una persona fuerte, y creo que necesito serlo para competir a este nivel. La gente te critica cuando les importan las cosas, y prefiero que las cosas les importen a que no les importen las cosas de Dota 2. Han pasado como 4 años desde que esto pasó, y he tratado de superarlo, pero la comunidad no supera este tipo de cosas", señaló.