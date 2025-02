El equipo de Dota 2 de Beastcoast y sus logros en 2024

Desde los primeros años, Beastcoast compitió en grandes torneos. En 2019, el equipo jugó en dos Majors, el MDL Disneyland Paris Major y el MDL Chengdu Major , y alcanzó un impresionante 4º puesto en la ESL One Hamburg 2019.

El gran avance de Beastcoast se produjo cuando se clasificó para el principal torneo del año, The International 2021, llevado a cabo en Bucarest. En la capital de Rumanía, el equipo superó la fase de grupos, pero cayó en la primera ronda del evento principal y terminó en 13ª posición. Sin embargo, The International 2021 hizo historia en los esports con un bote de premios récord de más de $40 millones. A pesar de no terminar en lo más alto, Beastcoast ganó unos impresionantes $600.000 en el torneo.