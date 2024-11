Power Rangers Battle for the Grid: Rita Repulsa llega al juego

Power Rangers Battle for the Grid, el juego de peleas desarrollado por nWay y publicado por Bandai Namco, presentó oficialmente su cuarto pase de temporada donde encontramos como principal novedad la llegada de Rita Repulsa, considerada para muchos como una de las villanas más queridas de la franquicia.

Ella no será la única en llegar al Season Pass 4, también lo harán otros personajes como el "Black Ninja Ranger", quien es nada menos que Adam Park, el segundo Black Ranger que apareció en Mighty Morphin Power Rangers. El tráiler de revelación del cuarto pase se ha concentrado principalmente en mostrar las habilidades del personaje, destacando principalmente la gran velocidad con la que puede ejecutar varios combos.

Foto: nWay

Desde su lanzamiento en 2019, Battle for the Grid ha conseguido reunir una simpática comunidad de jugadores, quienes no han dudado en seguir dándole soporte al título. nWay durante estos últimos años fue mejorando y actualizando su juego de peleas para incluir opciones que los usuarios le pedían como voces en los personajes, un modo historia, y nuevos modos de juego.