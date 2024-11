Free Fire: confirmada colaboración con venom y Carnage

Free Fire tendrá una nueva colaboración y esta vez lo hará con Venom y Carnage a propósito de la próxima película "Venom: Let there be Carnage", que estará llegando el próximo mes de octubre a los cines.

La información ya se había filtrado hace algunos días e incluso se dejó ver algunos objetos temáticos que estarían presentes en el juego como la aeronave con imágenes de ambos personajes de Marvel. La cuenta oficial del Battle Royale de Garena ha dado a conocer este peculiar crossover a través de su Twitter.

En la fotografía, podemos ver a dos personajes de Free Fire y en el medio los rostros de Venom y Carnage. "Así es, la colaboración con Venom: Let there be Carnage está a punto de llegar a Free y tú no te la puedes perder" se puede leer en la publicación. Asimismo, Garena pide a los fans que estén atento a las redes sociales para conocer más detalles dentro de poco.

Foto: Garena

Entre los comentarios, un usuario llamado "GilbertGM" respondió con una foto que originalmente publicó el dataminer "MORFEO_OFC", quien ha estado al pendiente de las próximas novedades de Free Fire en su cuenta de Twitter. La imagen que fue compartida revela que podemos vestir a los personajes con una camiseta con el rostro de Venom.

Otra usuaria le pidió a Garena que el evento no sea como el de Shingeki no Kyojin. "Aunque sea una camisa básica para saber que estuvimos presentes en dicha colaboración". Las críticas en torno al crossover con Attack on Titan se deben a que los accesorios temáticos tenían un precio, algo inesperado para los seguidores del BR.

Free Fire: ¿Cuándo llegará la colaboración con Venom?

La película "Venom: Let there be Carnage" estará llegando a los cines el 1 de octubre, por lo que puedes suponer que el crossover con Free Fire arrancará ese día o quizás unos días antes.

Foto: Sony Pictures