Claro Gaming XI JuegaPES: entrevista a Alex Haro, ganador del 1vs1

Tal vez. Durante toda la mañana estuve practicando, y no quería entrar - al partido-. No sé si era los nervios de la final, pero no me daban las manos y la cabeza de los nervios. Desaprovechar esas oportunidades me pudo haber costado. Afortunadamente, en los penales he mejorado bastante, y el haberlo ganado ahí, es a la suerte, de una u otra forma se gana o se pierde.