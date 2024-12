Entrevista a Renzo Cordiglia, fundador de la Liga Peruana de PES

Renzo Cordiglia es una de las mentes detrás de la Liga Peruana de PES. Fan de la saga desde las épocas de Winning Eleven, Cordiglia me cuenta que nunca pensó que la organización se convirtiera en algo bastante grande. También nos habló sobre las expectativas de eFootball y sus futuros planes para poder adaptarse a este nuevo cambio en la franquicia.

¿Cómo fueron los inicios de la Liga Peruana de Pes?

No nació con un fin empresarial, todo fue como un hobbie. Nunca pensé que la Liga Peruana de Pes llegará a ser un circuito competitivo tan grande y albergue tantas personas. Mi idea fue buscar competencia de un juego que me apasionaba mucho, que en ese entonces era Winning Eleven.

¿El crecimiento de la Liga Peruana de Pes se dio gracias al apoyo de los clanes? Porque siempre se le hace mucho énfasis a los tratos con equipos profesionales.

Los clanes son una de las partes importantes del desarrollo. Gracias a ellos y a la comunidad, la Liga Peruana de PES se ha mantenido con el pasar de los años. Conozco organizaciones, fuera de fútbol, que al no tener un respaldo de comunidad o idea de clanes, no vieron una idea de crecimiento, hoy no existen.

El error de estas empresas fue no ver un modelo de competencia. Debajo de la Liga tenemos 57 equipos, donde hay un líder, y debajo de esos líderes, hay más de 40 o 60 personas. Eso facilita las cosas. Yo estoy agradecido con la participación de equipos de fútbol, pero siempre fue fuerte la Liga Peruana de PES por los equipos y la pasión. En la comunidad tenemos un trato amical con los jugadores. No solo estamos para torneos, también interactuamos realizando labores sociales o torneos de fraternidad.

Dentro de esta comunidad, ¿Qué tanto está aumentando la popularidad de PES Mobile?

Hace 1 año, decidimos incluir en la Liga a la comunidad de Mobile y PC. Nos queda de tarea la de Xbox, pero como sabrás, la participación es mínima en el mercado peruano y más en juegos de fútbol. Dentro de PC, teníamos un perfil, porque muchos jugaban en PlayStation, pero en móviles, nos dimos cuenta que en Perú había más de 90 mil descargas del juego.

Con nuestros colaboradores, agregamos a la plataforma Mobile a las competiciones. Por ello, en el último Claro Gaming XI JuegaPES, tuvimos más de 300 participantes. Nos hubiese gustado aceptar más inscripciones, pero por tiempo no pudimos. El público de Mobile es más digitalizado a diferencia de consolas y PC. Los jugadores están entre los 13 y 19 años. La única desventaja, es que no hemos podido conocerlos en persona, pero tenemos la deuda de poder interactuar con ellos.

En la última transmisión del JuegaPES anunciaste tu regreso a la escena competitiva de eFootball ¿Vas totalmente en serio?

Me gustaría volver en serio, pero ya los tiempos no dan. Yo estoy totalmente en contra de que alguien tenga que hacer todo, uno tiene que delegar funciones. El regreso iba enfocado a que en los últimos meses no estaba jugando PES, por más que me decían para jugar amistosos, y ahora necesito tiempo para poder testear eFootball y ver que oportunidades da para competir.

A partir de esas pruebas, empezar a retar a la comunidad, como lo hacía antes. Ya no es ético regresar a la escena competitiva. Yo soy el principal crítico de esas personas que quieren hacer todo y terminan aburriendo al público. En las transmisiones solo trato de aparecer en momentos importantes, no me interesa ser la cara visible de la Liga Peruana, ya es bastante con todo el trabajo que venimos haciendo. Alguna vez me plantearon hacer contenido en Facebook, Youtube y Twitch, pero no quemaría esa etapa aún.

La vacunación en el Perú está progresando bien, y se habla de que en 2022 habrá un retorno completo a actividades presenciales ¿La Liga Peruana de PES seguirá apostando por los torneos en línea o hará algo en vivo?

Ya hemos hecho un evento presencial hace dos semanas en el Royal Plaza, con todas las medidas de seguridad. Tuvimos más de 100 participantes, nos hubiera gustado tener más, pero por seguridad, no pudimos convocar a más personas. Hubo mil personas registradas, solo fueron seleccionadas 128 personas. Eso demostró que la gente tiene ganas de jugar.

Si, vamos a volver a los presenciales de manera progresiva, en el Claro Gaming MASGAMERS Festival tendremos una actividad presencial. Sin embargo, vamos a tener dos formatos. A raíz de la pandemia, nos dimos cuenta que muchos jugadores no asistían en vivo, pero si jugaban en línea. Hay un clan donde todos son padres de familia, siempre fueron de los grupos más activos en las partidas online. Vamos a convivir con ambas modalidades.

Conversando con varios jugadores profesionales, todos están a la expectativa del nuevo efootball, pero en redes sociales, siento una comunidad dividida ¿Cuál fue tu impresión con el primer anuncio?

Estoy acostumbrado a que año tras años, digan que el "PES va a desaparecer", hace 10 años me como ese cuento, y cada vez somos más grandes. No lo digo yo, lo demuestra las acciones. El público tampoco se lo come, los chicos nuevos, tal vez. Esta nueva entrega será buena y bastante pensante de no poner toda la carne al asador.

Ahí está el cambio que la comunidad de PES pedía. Desde la modificación del nombre, motor gráfico, y ofrecer un juego gratuito. Son psicosociales de que la comunidad está dividida. Imagínate, si hemos pasado por PES 2014, la peor entrega, todo me tiene sin cuidado.

Confió en que los seguidores seguirán creciendo. Hace unos meses, Konami dijo que la comunidad peruana era de los más fieles, muchos de estos usuarios están aquí por cómo se manejan las cosas. Yo conozco gente que antes de jugar FIFA, prefieren no jugar nada, por respeto a la comunidad. No descarto que a algunos no les pueda gustar, pero vendrá un público nuevo, y puede engancharse al juego.

Te preguntaba porque en cada entrega de PES todo se lanzaba en un solo paquete, pero en eFootball se irá lanzando modos de juego por partes, ¿Crees que es una buena estrategia?

Creo que es una buena idea en función de que el público entienda porque lo hacen. Algo que si nos podría afectar es que existen personas que no saben como descargar un juego digital, porque piensan a la antigua de ir a comprar el juego físico y meter el disco. Varios de la comunidad me han preguntado "¿Cómo descargo? " "¿Cómo me suscribo a PlayStation Plus?". Como comunidad, tenemos la responsabilidad de educar y brindar tutoriales para que puedan entender el tema.

Con la llegada de este nuevo eFootball ¿Cuáles son las ambiciones de la Liga Peruana?

La principal ambición es consolidar y ampliar el mercado. Ahora nos toca hacer un relanzamiento de la marca, cambiando el logo y el nombre. Eso tarda un tiempo para que la gente se sienta identificada con este nuevo nombre. Nosotros si tenemos presupuestado hacer esos cambios, pero no un cambio fuerte, medido. Porque si haces cambios fuertes, pierde el sentido de comunidad.

¿Un mensaje final para la comunidad de PES?