Deathloop: Vive, muere, aprende y repite - RESEÑA

Deathloop pone todo Blackreef a tu entera disposición, pero deambular sin objetivo por los distintos lugares que visitarás a diferentes horas del día no es una buena idea. Previo a tus incursiones podrás ver los datos que encontraste y planear tu estrategia para invertir el tiempo de la mejor manera. Esto no solo servirá para acabar rápido el juego, sino para que pruebes las distintas herramientas dentro de tu arsenal.

Si bien el juego te dice que puedes ir por ahí haciendo escándalo con tus armas, el sigilo ha sido en donde más he podido disfrutar Deathloop. En ocasiones he ido solamente armado con un machete (porque las primeras armas se suelen trabar) y el “Hackamajig”. Este último es un artilugio que te dan al inicio con el que puedes hackear cámaras, torretas, antenas de radio y hasta minas. Eso sí, la inteligencia artificial de los adversarios ha probado no ser la más brillante.

Esta es una adición muy “a lo Dark Souls”, pero que es bienvenida para añadir una cuota de caos dentro del gameplay. Julianna no caerá tan fácil y probará ser un hueso duro de roer si es que no somos cuidadosos. Durante todo este tiempo jugando Deathloop me he topado con poco más de media docena de Juliannas, las cuales han echado por tierra mis planes de un “run” pacifista y he tenido que salir entre disparos y explosiones a dar cuenta de ella y los secuaces a su alrededor. Cabe resaltar que puedes desactivar esta opción, pero no lo recomendaría.