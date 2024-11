xQc explica porque la "cultura de la cancelación" es algo bueno

La llamada " cultura de la cancelación " es un tema que abre muchos debates. Hay quienes consideran que no existe tal término, y otros defienden su posición, señalando que es correcto mostrar evidencias cuando alguien ha cometido actos ofensivos.

Foto: Difusión

No es el caso de Felix " xQc " Lengyel, figura de Twitch y uno de los streamers más valorados de 2021 , quien al parecer cambió de opinión con respecto a la cultura de la cancelación, pese a que hace algunos meses el se mostraba en contra de las cosas. En mayo, por ejemplo, aseguró que la "cultura de la cancelación" no era "real" diciendo: "¿No es eso lo que se espera de los humanos? ¿Qué aprendan de sus errores?"

En su transmisión, primero dijo que la forma en cómo se está utilizando el término es: "Esto me molesta. Por lo tanto, está mal, y por lo tanto, no se les debe permitir hablar más porque no estoy de acuerdo con esto (...) Así es como la gente utiliza la cultura de la cancelación. Por eso es mala". expresó el streamer.