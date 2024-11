Twitch: stream de congresistas norteamericanas jugando Among Us bate récord Guinness

El primer stream de Twitch de la congresista Alexandria Ocasio-Cortez , que se realizó en octubre del 2020, fue bastante exitoso. Apenas unas horas después de comenzar a jugar Among Us , ya tenía 450 mil espectadores simultáneos, una cifra considerable para su primera vez en la plataforma.

El stream de Among Us de AOC ha sido reconocido por tener la mayor cantidad de vistas de cualquier stream debut en Twitch. Esto fue ayudado no solo por la novedad de un político que juega videojuegos, sino por la famosa alineación de invitados que trajo, que también incluía a su colega Ilhan Omar, así como streamers populares como Pokimane, Dr. Lupo y HasanAbi.