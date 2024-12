Riot está investigando al CEO de TSM por maltrato laboral

Mediante un comunicado enviado a WIRED, Riot Games señaló estar al tanto de las denuncias hechas contra el CEO de TSM, además de confirmar que, en efecto, están investigando lo sucedido gracias a la firma O'Melveny & Myers LLP, quienes llevan a cabo una investigación independiente, como parte de los procedimientos que hace la compañía como operador de la liga profesional de League of Legends.

Las investigaciones contra Reginald habría iniciado a finales de 2021 después de que salieran a la luz las primeras denuncias en su contra. Uno de los afectados sería Doublelift, ex AD carry del equipo, quien aseguró que muchos miembros del equipo le tienen miedo a Reginald por la forma en cómo se dirige hacia ellos.

WIRED se comunicó con Reginald. El CEO aseguró que "está trabajando para mejorar la forma en cómo se comunica con su equipo y con los que le rodean". Sin embargo, cree que no hay lugar para "el bajo rendimiento" y si cree que alguien no está cumpliendo, no tendrá miedo de expresarlo.