John Cena dice estar interesado en entrar a Twitch

Nadie puede negar que Cena se está esforzando enormemente en forzar una carrera alejada de la lucha libre. Ahí lo tenemos en papeles importantes como Peacemaker de The Suicide Squad, personaje que se hizo querer/odiar en la más reciente película de DC Cómics, pero que le hizo merecedor de tener una propia serie de televisión que llegará esta semana.

Foto: Difusión

Conversando con el podcast Pardon My Take, Cena reveló que se metió en un "agujero de conejo" cuando intentó seguir el tema de los NFTsla música electrónica y los streamers de Twitch, confesando que no sabía para nada del mundo cómo funcionaban estas cosas.