Hasta 11 estudios están trabajando en el nuevo Call of Duty

Foto: Twitter

Nuevamente Twitter es el centro de filtraciones alrededor del próximo videojuego de Call of Duty. De acuerdo al leaker " RalphValve ", 11 estudios están apoyando a Infinity Ward en el desarrollo del título. Entre los equipos conocidos se encuentran: Demonware, High Moon Studios, Toys for Bob, Beenox, Activision, Raven Software, Sledgehammer, Treyarch ; así como las divisiones de Infinity Ward en Polonia, Texas y Los Ángeles .

Foto: Difusión

Aún no está claro cuándo tendremos un primer vistazo, pero aseguran los rumores que el nuevo Call of Duty podría tener un estreno anticipado y ya no llegar a finales de año, debido a que quieren tener a una gran cantidad de usuarios y no repetir el mismo error que sucedió con Call of Duty: Vanguard.