TikToker toma laxante jugando Halo Infinite y la cosa termina mal

Sheldon en uno de sus últimos vídeos llevó el tema de los retos un poco lejos, tras mostrarse frente a cámara anunciando que estaría tomando una botella completa de laxante, mientras jugaba Halo Infinte. Como si se tratará de un refresco cualquiera, Sheldon cumplió su promesa, y cómo puedes estar suponiéndolo, las cosas no salieron muy bien.

Foto: Difusión

Su vídeo ya está por llegar al millón de reacciones, con personas comentándole el porqué debería hacer eso, mientras otros bromeaban agradeciéndole su "sacrificio" por la causa. Por lo menos hay que concederle algo al TikToker dejando un mensaje a su comunidad pidiéndole que no intenten hacer esto por diversión, ya que puede ser dañino para su salud. Inclusive, aunque suene irónico, pide que su vídeo no sea tendencia.

Foto: Difusión

Para sorpresa de todos, Sheldon se encontraba en el baño contando que siendo las 7:00 a.m. no ha podido dormir, ya que cada vez que se acuesta, le da ganas de ir al baño. Por respeto a todos, no vamos a colocar el vídeo porque se escuchan los ruidos producto de los efectos del laxante.