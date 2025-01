¿Horizon Forbidden West llegará a PC?

Este 18 de febrero se estrenará finalmente Horizon Forbidden West , la esperada secuela de Horizon Zero Dawn desarrollada por Guerrilla Games. Esta continuación traerá de regreso a Aloy, quien viajará hasta nuevos lugares, encontrándose con poderosas máquinas mortales y tribus que se han formado después de que se desatará el apocalipsis en la tierra.

Hablamos de uno de los exclusivos más importantes e interesantes que tiene entre manos PlayStation. Horizon Forbidden West llegará a PS4 y PS5 respectivamente. Sony decidió no hacerlo exclusivo de su consola de nueva generación, debido a que hasta ahora muchos usuarios no cuentan con la posibilidad de poder conseguir una PlayStation 5 por falta de unidades en tiendas por departamento, además de su excesivo precio.

Por las imágenes y vídeos que los desarrolladores han compartido, tenemos claro que Horizon Forbidden West correrá muy bien en PlayStation 4, ya que Guerrilla Games cuenta con la suficiente experiencia en dicha consola, no solo por Horizon Zero Dawn. A principios de la generación de PS4 intentaron revivir la franquicia Killzone con " Killzone: Shadowfall ".

Foto: Difusión

Recientemente, Hermen Hulst, director de PlayStation Studios, confirmó que Horizon Zero Dawn había vendido 20 millones de unidades juntando las ventas en consola y PC. Sony ha visto con muy buenos ojos cómo varios de sus exclusivos importantes terminaron siendo un rotundo éxito en ordenadores, teniendo los casos de Days Gone y God of War (2018).