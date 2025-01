La toxicidad en videojuegos: ¿Habrá solución algún día?

Foto: Composición

R6 Siege durante una temporada tuvo como problema principal que dentro del "chat general", las personas se desmotivaban el uno con el otro ya sea por haber elegido un personaje que no les gustará o no haber jugado como se debe. Esto terminó por desencadenar que Ubisoft desactivará el chat general, y los equipos comunicándose por su cuenta en el "chat de equipo".

A eso vamos a sumarle que Ubisoft se toma muy en serio no solo lo que se diga en el chat, también la forma en cómo juegas dentro de una partida -ya sea casual o competitiva-. No faltaba quien empezaba a matar a otros compañeros de equipo aprovechando el fuego amigo que hay dentro de Rainbow Six Siege. Sobre esto, los desarrolladores no tienen contemplaciones contra quienes empiezan a tener una actitud así, suspendiéndolos de jugar distintos modos de juego.