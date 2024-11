Xbox le dice adiós a sus torneos oficiales de Gears of War

Microsoft , junto a The Coalition, han anunciado el cierre de Gears Esports, la división encargada de organizar torneos oficiales de Gears of War, el aclamado shooter en tercera persona que estrenó su última entrega en 2019.

" Tras dos años de casi incesante acción de Gears 5, hoy The Coalition anuncia que esta será la temporada final de Gears Esports mientras nos enfocamos a nuevos proyectos " anuncian a través de su cuenta de Twitter.

Foto: Difusión

Al igual que Halo, Gears of War cuenta hasta ahora con una fuerte presencia competitiva. El multijugador de la saga siempre ha sido aclamado por millones de fans al incluir la desenfrenada acción y sin quitar los detalles más emblemáticos como poder desmembrar a tus oponentes haciendo uso de la famosa sierra mecánica.

Sin duda, es una noticia muy triste para los fans de Gears of War pero no todo podría estar perdido. El CEO de RebelGG aseguró en un comentario que no es la primera vez que Microsoft anuncia el cese de operaciones de Gears Esports.