Joven chileno logra comprarse una Switch tras juntar kilos de latas

Foto: Difusión

Desde la cuenta de Lo Prado Conectado, dieron a conocer la historia del joven chileno, e incluso unas fotografías donde se le ve sosteniendo su tan ansiada consola de Nintendo, además de comprarse el videojuego The Legend of Zelda: Breath of the Wild. "Ojala todos tuviéramos tu constancia y disciplina. ¡Aguante el reciclaje!" dicen desde el portal que dio a conocer la historia de Benjamín.