Claudio Pizarro es candidato para aparecer como HÉROE en el FC 26: link para VOTAR por el jugador peruano

El 'Bombardero de los Andes' se podría convertir en el primer jugador peruano en aparecer como 'Héroe' del Bayern Múnich en el famoso videojuego de fútbol. Así puedes votar por él.

Daniel Robles
Así puedes votar por Claudio Pizarra para que sea HÉROE en el EA Sports FC 2026 con el Bayern Múnich.
Foto: composición/Daniel Robles
No hay duda que Claudio Pizarro se ha convertido en uno de los jugadores peruanos más reconocidos del mundo, debido a su larga trayectoria en el Bayern de Múnich, equipo con el que ganó la Champions League en la temporada 2012-2013.

Con la pronta llegada del famoso videojuego EA Sports FC 2026, se ha lanzado una votación para elegir a uno de los nuevos 'HÉROES' del Bayern Múnich y grande ha sido la sorpresa para los peruanos, puesto que el recordado 'Bombardero de los Andes' figura en esta categoría al lado de Stefan Effenberg y Giovane Élber.

Por tiempo limitado, podrás votar por Claudio Pizarro para que el jugador peruano aparezca en el EA Sports FC 26, juego que llegará e forma oficial el próximo 25 de septiembre del 2025.

¿Quieres apoyar a Claudio Pizarro para ser el nuevo HÉROE del Bayern Múnich en el EA Sports FC 26? Pues bien, lo único que debes hacer es ingresar a este LINK e iniciar sesión en tu cuenta de EA Sports. Cada voto se sumará y determinará cuál de estos tres jugadores aparecerán en el videojuego oficial.

Claudio Pizarro podría hacer historia en el EA Sports FC 26. Foto: captura.

Recuerda que ya puedes comprar el EA Sports FC 26 en Pre-Orden a un precio de 69.90 dólares. El videojuego podrá ser jugado en PlayStation 5, Xbox X y computadora, Nintendo Switch, Steam, Epic Games STore y Luna.

AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

