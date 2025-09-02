Claudio Pizarro es candidato para aparecer como HÉROE en el FC 26: link para VOTAR por el jugador peruano

No hay duda que Claudio Pizarro se ha convertido en uno de los jugadores peruanos más reconocidos del mundo, debido a su larga trayectoria en el Bayern de Múnich, equipo con el que ganó la Champions League en la temporada 2012-2013.

Con la pronta llegada del famoso videojuego EA Sports FC 2026, se ha lanzado una votación para elegir a uno de los nuevos 'HÉROES' del Bayern Múnich y grande ha sido la sorpresa para los peruanos, puesto que el recordado 'Bombardero de los Andes' figura en esta categoría al lado de Stefan Effenberg y Giovane Élber.

Por tiempo limitado, podrás votar por Claudio Pizarro para que el jugador peruano aparezca en el EA Sports FC 26, juego que llegará e forma oficial el próximo 25 de septiembre del 2025.

¿Quieres apoyar a Claudio Pizarro para ser el nuevo HÉROE del Bayern Múnich en el EA Sports FC 26? Pues bien, lo único que debes hacer es ingresar a este LINK e iniciar sesión en tu cuenta de EA Sports. Cada voto se sumará y determinará cuál de estos tres jugadores aparecerán en el videojuego oficial.

Claudio Pizarro podría hacer historia en el EA Sports FC 26. Foto: captura.

Recuerda que ya puedes comprar el EA Sports FC 26 en Pre-Orden a un precio de 69.90 dólares. El videojuego podrá ser jugado en PlayStation 5, Xbox X y computadora, Nintendo Switch, Steam, Epic Games STore y Luna.