Permiso de trabajo en Estados Unidos: ¿Necesito tener la Green Card para pedirlo?

No necesariamente se necesita una Green Card para obtener un permiso de trabajo en Estados Unidos. Esto se debe a que existen varios tipos de permisos de trabajo tales como la visa H-1B, visa L-1, visa de estudiante, etc., que permiten a los inmigrantes trabajar legalmente en el país sin ser residentes permanentes. Sin embargo, si tienes una Green Card, ya eres un residente permanente y no necesitas un permiso adicional para trabajar en el país.