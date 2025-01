¿Barack Obama se divorció de Michelle para comenzar un romance con Jennifer Aniston? Crecen los rumores

El nombre de Barack Obama vuelve a estar en el ojo público y esta vez no por Donald Trump, sino por la supuesta relación sentimental que tendría con la famosa actriz de Hollywood, Jennifer Aniston tras ciertos rumores esparcidos por la red social X. Asimismo, también se habla de un probable divorcio con la ex primera dama, Michelle Obama, quien no ha estado presente en recientes eventos estadounidenses como el funeral de Jimmy Carter y la juramentación de Trump.