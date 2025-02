ATENCIÓN, inmigrantes ilegales: familia explica cómo EVITÓ UNA REDADA de ICE en su propia casa - VIDEO

Lo que empezó como un día pacífico se tornó rápidamente angustiante con los gritos y órdenes de los oficiales, quienes amenazaron con arrestar a todos si no abrían la puerta. No obstante, conscientes de sus derechos, decidieron no ceder ante la presión. La ayuda de un abogado de inmigración fue clave, ya que les proporcionó la información necesaria para resistir: "ICE no puede ingresar a su hogar sin una orden judicial firmada por un juez".