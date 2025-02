Dueño de OpenAI HUMILLA a Elon Musk tras rechazar su MILLONARIA oferta y lanza inesperado trato: "Estafador"

Después de haber sido designado como un aliado clave de Donald Trump durante su mandato , Elon Musk busca dominar el mercado de la inteligencia artificial en Estados Unidos. Mientras OpenAI sigue en ascenso y China intenta arrebatarle el liderazgo al país norteamericano con el lanzamiento de DeepSeek, el propietario de 'X' está moviendo fichas para posicionarse en la cima de la IA. Sin embargo, según informan Álvaro Berro y Sara Canals en su video, sus esfuerzos de negociación no han dado resultado.

En plena competencia por el dominio del mercado de la inteligencia artificial, el ambicioso fundador de SpaceX busca consolidar su liderazgo a nivel global, aunque sus planes no parecen ir según lo esperado. Elon Musk propuso un acuerdo millonario a Sam Altman, creador de OpenAI, la compañía detrás de ChatGPT.

El exsocio de Elon Musk y cercano a Donald Trump no tardó en responder a la oferta del dueño de SpaceX con una inesperada contraoferta en 'X': "No, gracias, pero si quieres, nosotros compraremos Twitter por 9.740 millones de dólares".

"No confío en Altman y no creo que la IA más poderosa del mundo deba estar en manos de alguien que no es de fiar", declaró Musk.