Migrante en EE.UU. envió $100 mil a su madre para construir su casa, pero ella lo traicionó: "Se lo gastó TODO"

Al compartir su historia en TikTok, Kevin Sánchez expresó su dolor y decepción tras descubrir que su confianza había sido traicionada. "Yo confiaba en mi mamá y así me pagó, se lo gastó todo" , lamentó. A pesar de enviar dinero por tres años, al regresar a México notó que su casa no había sido construida.

El daño no solo fue económico, sino también emocional. Sánchez contó que, tras enfrentar a su familia, dejaron de hablarle. "Mi mamá no responde llamadas ni mensajes. Fui a su casa y me echó. Mis hermanos tampoco quieren verme porque entre todos gastaron el dinero", reveló.