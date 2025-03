¿Quiénes están exentos de pagar impuestos en Estados Unidos?

De acuerdo con el sitio web oficial del IRS, las personas que no tienen que declarar impuestos federales sobre la renta son mayormente quienes tienen ingresos económicos inferiores a cierta cantidad. Pero, es importante tomar en cuenta que lo que se recibe en pensión por la jubilación y discapacidad. Asimismo, también se toman en cuenta casos especiales para exenciones como personas con discapacidad visual, personas dependientes con ingresos no ganados, etc.