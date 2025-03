Hombre detenido por ICE durante dos años afirma ser estadounidense: "Obtuve la nacionalidad por herencia materna"

Según Noticias Telemundo , la pesadilla de López comenzó en enero de 2023, cuando fue arrestado por ICE y enviado al C entro de Detención Caroline , en Virginia . Su caso es el reflejo de un complejo laberinto legal en torno a la ciudadanía derivada . Nacido en El Salvador, López llegó a Estados Unidos en 1992 con una residencia permanente. En 1998, su madre se convirtió en ciudadana estadounidense, y bajo las leyes vigentes en ese entonces, él también debería haber obtenido la ciudadanía de manera automática.

El caso se agrava por su pasado. López fue condenado por delitos relacionados con drogas a los 20 años y cumplió siete años de prisión. No obstante, desde su liberación, había vivido más de una década sin problemas legales hasta que ICE lo arrestó. "He pagado mis errores, pero esto no es justicia", declara.