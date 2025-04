¡Guerra comercial se intensifica! China impone NUEVOS ARANCELES del 125% para contraatacar a Estados Unidos

No obstante, dicha decisión ha traído polémicas y discusiones con base en la gravedad de disputa. Una traducción de CNBC indica que "incluso si Estados Unidos continúa imponiendo aranceles más altos , ya no tendrá sentido económico y se convertirá en una broma en la historia de la economía mundial ". ¿Qué más se dice al respeto de esta guerra comercial ? Todos los detalles en esta nota.

A su vez, China reiteró que "continuará atacando resueltamente y luchando hasta el final" si Estados Unidos continúa infringiendo sus intereses, lo que contradice lo que había expresado anteriormente. En aquel entonces, según un comunicado expresado por CNBC , el país asiático advertía que "con los aranceles a nivel actual, ya no hay mercado para los productos importados a China. Si el gobierno estadounidense continúa aumentando los aranceles a China, Beijing lo ignorará".

Las declaraciones de Zhiwei Zhang, presidente y economista jefe de Pinpoint Asset Management, evidencian la posible posición de ambas potencias en esta problemática. "Tanto China como Estados Unidos han enviando un mensaje claro: No tiene sentido seguir subiendo los aranceles", declaró. Sin embargo, agregó que no había señales de que estos gobiernos inicien negociaciones pronto. Por lo que no es factible que las consecuencias en la cadena de suministros globales sean evitadas.