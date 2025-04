¿A QUÉN DEPORTA ICE en Estados Unidos?: Las "3 amenazas" específicas que prioriza para la expulsión

Aunque estos lineamientos marcan las prioridades de deportación, no eliminan el riesgo para otras personas sin estatus legal. De acuerdo con la ley migratoria de EE. UU., cualquier migrante sin documentos puede ser detenido y enfrentar un proceso de remoción.

Las prioridades de deportación del ICE no son aleatorias. Se basan en evaluaciones que buscan identificar posibles amenazas a la seguridad nacional, pública o fronteriza. Aun así, es esencial recordar que cualquier persona sin estatus migratorio puede verse afectada.

El tiempo que ICE tarda en deportar varía según varios factores. Para quienes tienen una orden de expulsión definitiva, ICE intenta realizar la deportación lo más rápido posible. Si no se concreta dentro de los 90 días, podría considerarse la libertad supervisada, aunque las apelaciones no cuentan para ese plazo. Para quienes no están detenidos, el proceso suele ser más largo.