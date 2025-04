Licencia de conducir en Illinois: conoce el grupo de inmigrantes que NO pueden obtener el permiso en 2025

En el estado de Illinois , muchos inmigrantes pudieron acceder a una licencia de conducir a través de políticas inclusivas implementadas en años anteriores. Sin embargo, para 2025, las autoridades reforzaron los criterios de elegibilidad, lo que dejó fuera a varios solicitantes, especialmente a quienes no pueden demostrar ciertos requisitos básicos.

Los inmigrantes que no puedan comprobar residencia en el estado de Illinois durante al menos 12 meses consecutivos no califican para solicitar una licencia de conducir en 2025. Aquellas personas que no pueden obtener la licencia de conducir puedes identificarlas en la siguiente lista detallada: