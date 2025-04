MUCHO CUIDADO, inmigrante: ¿qué hacer si ICE te detiene en el trabajo o en lugares públicos en EE. UU.?

Uno de los derechos fundamentales de los inmigrantes durante una detención por parte de ICE es el derecho a permanecer en silencio. Esto significa que no tienen la obligación de proporcionar información sobre su estatus migratorio ni de responder a preguntas relacionadas con su situación legal. Ante una detención, lo más recomendable es expresar de forma clara y firme: “Estoy ejerciendo mi derecho a permanecer en silencio" .

Además, si el inmigrante dispone de una tarjeta que explique sus derechos, como la "Conozca sus derechos", entregarla a los oficiales puede ser una medida útil para evitar malentendidos o problemas adicionales. Esta acción puede ayudar a garantizar que se respeten sus derechos y que no se enfrente a una mayor complicación en el proceso de detención.

Los agentes del ICE no tienen el derecho de entrar a la casa de una persona sin una orden judicial firmada por un juez, a menos que el residente mayor de edad les otorgue permiso. Aunque los agentes toquen la puerta, no significa que deban dejarles entrar. En caso de que se encuentren en la casa, se puede preguntar si pertenecen al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) o al ICE, y solicitarles que muestren una orden judicial, que se puede pasar por debajo de la puerta.

Si un inmigrante es arrestado por el ICE, tiene derechos importantes. Puede informar si tiene una condición médica o si necesita coordinar el cuidado de niños. Además, tiene el derecho a permanecer en silencio, a no proporcionar información personal y a negarse a entregar documentos consulares o su pasaporte, a menos que haya una orden judicial. También puede rehusarse a firmar cualquier documento que no entienda o que no sea requerido por la ley.