Donald Trump cumplió 100 días en el poder y envió fuerte mensaje a la ciudadanía en Estados Unidos: esto dijo

Donald Trump celebró sus 100 días en la Casa Blanca con un mensaje directo a la ciudadanía estadounidense en el estado de Michigan. En su discurso, destacó los logros alcanzados durante sus primeros meses de gobierno y reafirmó su compromiso con las promesas de campaña. Entre las principales áreas mencionadas estuvieron la economía, la seguridad y la reforma migratoria.

El presidente también aprovechó la ocasión para hacer frente a las críticas y asegurar que su administración presidencial está trabajando para mejorar la vida de los ciudadanos, poniendo en prioridad a la seguridad y unidad del país.

¿Cuál fue el fuerte mensaje de Donald Trump?

"Si no hubiéramos ganado la elección del 2024, pero lo ganamos. Los demócratas radicales de la izquierda estarían dejando que llegaran 10 millones de invasores y dándole amnistía a 40 millones, muchos de ellos criminales, muchos de ellos asesinos, personas que han cometido los peores crímenes en los niveles más altos, lo peor de lo peor en la humanidad", expresó Trump, durante un mitin con una amplia audiencia, por sus 100 días de gobierno en el estado de Michigan.

Por otro lado, Trump señaló que Harris nunca tuvo una comunicación directa con la Patrulla Fronteriza, en su rol de mediadora para el control de la inmigración ilegal, y que ahora la historia es completamente diferente, ya que las fronteras tienen un mayor resguardo y supervisión por parte de las autoridades migratorias como ICE, CBP, etc.

Crítica a Biden

Asimismo, durante el discurso, también criticó al gobierno pasado de Joe Biden con relación al tema del control fronterizo, ya que señaló que este no hizo nada durante su gestión en la Casa Blanca. "¿Se acuerdan de Kamala? Kamala que era una muy buena candidata (...) ¿fantástica ella, no?", dijo también con sarcamo, precisando que nadie la conocía a pesar de que era la "zar de la frontera". Además, se burló de Biden por decir que si no se hubiera sido por el debate, él hubiera ganado la presidencia, cuando estaba con un puntaje electoral muy por debajo de él.

Elogios a Michigan

Resaltando que está feliz por haber regresado a uno de los 7 estados clave, Michigan, en el cual ganó 2 veces como aspirante a la presidencia, Donald Trump también dijo que los ciudadanos vendrían a Michigan por sus políticas arancelarias y porque muchos empleos de la industria de automotriz regresarían allí. "Todo el mundo quiere regresar a Michigan a hacer coches de nuevo", dijo.