La PEOR NOTICIA para inmigrantes: Trump excluye de su nueva ley a este grupo de beneficios fiscales en Estados Unidos

Un nuevo proyecto legislativo del gobierno del presidente Donald Trump avanza en el Congreso. Esta propuesta plantea una rebaja significativa de impuestos, mayores fondos para defensa nacional y control en la frontera, junto con restricciones fiscales y sociales para inmigrantes que no cuenten con Seguro Social o Green Card.

El plan de Trump que excluye de beneficios a este grupo de inmigrantes en Estados Unidos

Los comités de la Cámara de Representantes han iniciado el proceso de aprobación de un proyecto de ley, que se moverá bajo el mecanismo de "conciliación presupuestaria", y permitieron su avance sin necesidad de apoyo demócrata. No obstante, una reducida mayoría republicana está obligando a negociar de manera interna para consolidar votos importantes, en especial ante la oposición de algunos sectores conservadores que consideran el proyecto insuficiente.

Los estados podrán imponer copagos, incrementar requisitos de documentación y limitar el acceso de inmigrantes indocumentados. Foto: AFP

Según The New York Times, el objetivo del plan es un recorte tributario cercano a los US$3.8 billones, similar al aprobado por el presidente Donald Trump en 2017. Entre las medidas se incluyen tasas marginales más bajas, aumento temporal de la deducción estándar y un umbral más alto para el impuesto al patrimonio. Además, propone no gravar propinas y horas extra, y permitir la deducción de intereses de préstamos automotrices, siempre que los vehículos sean fabricados en Estados Unidos.

Por otro lado, se visualizan exclusiones importantes: los inmigrantes sin Seguro Social o sin Green Card quedarían fuera de los créditos fiscales clave, que incluyen el Crédito Tributario por Hijo (CTC). Sin embargo, algunos menores nacidos en el país estadounidense seguirán siendo elegibles, sus padres requerirán números de Seguro Social válidos para acceder al beneficio. Esta situación podría excluir a millones de niños ciudadanos estadounidenses con padres en situación migratoria irregular.

¿Qué más propone el nuevo plan de Trump en Estados Unidos?

El plan de Trump también propone reformas significativas a Medicaid, el programa de asistencia médica para personas de bajos ingresos. Hay nuevas condiciones y la que más destaca es la exigencia de 80 horas mensuales de trabajo para adultos sin hijos ni discapacidad, con entrada en vigor prevista para el 2029. Además, los estados podrán imponer copagos, incrementar requisitos de documentación y limitar el acceso de inmigrantes indocumentados financiados con fondos locales.

Asimismo, en paralelo, se podría recortar la financiación de programas relacionados con energía limpia, Planificación Familiar y el Obamacare. La Oficina de Presupuesto del Congreso estima que hasta 8.6 millones de personas podrían quedar sin cobertura de salud si el proyecto entra en vigor.

Restricciones a programas sociales en Estados Unidos

La propuesta de Trump también busca endurecer los requisitos para acceder al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP). Se buscaría ampliar la obligación de trabajo a beneficiarios de entre 18 y 64 años, que incluyen padres de niños mayores de siete. El costo sería transferido parcialmente a los estados, y se limitaría el acceso a ciudadanos y residentes permanentes.

Dichos cambios podrían afectar de manera indirecta a los programas de alimentación escolar, ya que muchos niños acceden a almuerzos gratuitos por pertenecer a familias beneficiarias de SNAP.

Más presupuesto para un nuevo sistema de defensa y control migratorio

Según The New York Times, el plan prevé un aumento de US$150 millones para gastos militares. Una parte significativa se destinaría a desarrollar un nuevo sistema de defensa antimisil llamado "Golden Dome" y reforzar la capacidad naval. Además, a esto se suman US$175 millones adicionales para medidas migratorias, que incluyen el refuerzo del muro fronterizo, contratación de agentes y construcción de centros de detención.

Asimismo, si el proyecto llega a ser aprobado, también se va a incluir un impuesto del 5% sobre las remesas enviadas desde Estados Unidos por personas que no sean oriundos o inmigrantes con estatus migratorio regular. Solo quedarían exentos quienes envíen dinero a través de entidades registradas y sean ciudadanos legales o nacionales.