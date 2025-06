¿El Día del Padre es feriado en Estados Unidos? Esto se sabe sobre Father's Day 2025

El Día del Padre en Estados Unidos, que se celebra el tercer domingo de junio, no es un feriado federal. A pesar de ser una fecha significativa, no se otorgan descansos laborales para la mayoría de los trabajadores. Sin embargo, muchas familias aprovechan este día para rendir homenaje a los padres y figuras paternas.

Para el 2025, el Día del Padre será el 15 de junio, y aunque no está reconocido oficialmente como un día festivo en todo el país, su importancia sigue siendo destacada. En esta fecha, se realizan celebraciones, obsequios y actividades en honor a los padres, aunque las empresas no están obligadas a dar tiempo libre a sus empleados.

¿El Día del Padre es feriado en Estados Unidos?

El Día del Padre en Estados Unidos no es un feriado federal. Aunque se celebra cada tercer domingo de junio, no se otorgan días libres a nivel nacional. Es una ocasión significativa, pero no está oficialmente reconocida como un día festivo.

¿Cuáles son los feriados federales en EE. UU.?

Entre los feriados federales en EE. UU. se encuentran el Día de Año Nuevo, el Día de Martin Luther King Jr., el Día de la Independencia, el Día del Trabajo y la Navidad, entre otros. Además, algunas festividades como el Día de Acción de Gracias y el Día de los Veteranos son ampliamente celebradas, pero no siempre son feriados federales.

¿Cuáles son las costumbres por el Día del Padre en EE. UU.?

En Estados Unidos, el Día del Padre se conmemora con obsequios como corbatas, herramientas o artículos hechos a medida. Las familias suelen compartir una comida especial, ya sea un almuerzo o cena en un restaurante. También es habitual que los hijos muestren su gratitud a través de tarjetas o mensajes personalizados.