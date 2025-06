Se confirma la peor noticia: este grupo de inmigrantes sería el nuevo objetivo de las represiones migratorias de ICE

Las represiones migratorias, impulsadas por Donald Trump, continúan y se centran en un nuevo objetivo: las madres migrantes. En un intento por realizar la mayor deportación masiva en Estados Unidos, los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han realizado detenciones de madres frente a sus hijos, captando la atención pública.

Luego de que varios videos se viralicen debido al uso excesivo de la fuerza y las consecuencias de la separación familiar, las madres migrantes se enfrentan a un nuevo contexto plagado de incertidumbre y miedo. ¿Qué razón existe detrás de esta nueva medida de ICE? Aquí te brindamos todos los detalles relacionados con el tema.

¿Cuál es el motivo detrás de centrar las redadas de ICE en las madres migrantes?

La razón por la que los operativos migratorios de ICE se centran en madres migrantes radica en infundir miedo. "Buscan sembrar el terror porque quieren convencer a los migrantes de que se autodeporten. Un proceso de deportación regular cuesta entre 16.000 y 17.000 dólares por persona deportada. Si logran convencerlos, será mucho más barato", señala Adam Isacson, director del programa Supervisión de la Defensa de la Oficina en Washington para América Latina (WOLA) en declaraciones para El País.

Además, Isacson asegura que estas nuevas estrategias, sumadas a los videos viralizados, tienen la función de elevar los índices de aprobación de Donald Trump. Según un estudio publicado por The Associated Press-NORC Centre for Public Affairs Research, el 46% de los adultos en Estados Unidos aprueban las medidas migratorias de la administración de Trump.

¿Qué comentan los expertos sobre la drástica medida de ICE en Estados Unidos?

A raíz de esta nueva política migratoria de ICE, expertos como Mary Kapron, investigadora de Amnistía Internacional para Canadá y Estados Unidos, comunica que "las mujeres siempre han estado en mucho mayor riesgo. Dado que emprenden el largo viaje migratorio, cruzando el conteniente a pie para llegar a Estados Unidos, se encuentran entre la población más vulnerable. También podría argumentarse que el impacto en los niños es mayor cuando sus madres son detenidas".

En la misma línea, Carolina Jiménez, experta en derechos humanos y directora de WOLA, explica las peripecias por las que podría pasar una familia tras separarse como consecuencia de esta nueva estrategia migratoria. Todo gira en torno a un solo objetivo ya mencionado: sembrar miedo.

"La separación migratoria, el maltrato en los centro de inmigración, la exposición de redadas con abusos, la aparición de agentes de inmigración sin uniforme, enmascarados y portando armas de guerra... Todo forma parte de una puesta en escena que busca mostrar o generar un clima de miedo que contribuye a la idea de que es mejor autodeportarse que ser expulsado por el gobierno", comunica.

El impacto de las detenciones recientes es enormes. Cientos de niños han sido testigos directos del arresto de sus padres o han visto cómo desaparecen de la noche a la mañana, quedando desprotegidos en medio de un sistema migratorio inestable. "Es una verdadera tortura, un trauma que te cambia la vida", explica Mary Kapron.