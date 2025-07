El megaproyecto para aumentar las deportaciones de inmigrantes sigue avanzando: Trump espera firmarla el 4 de julio

El proyecto de ley "One Big Beautiful Bill" es un paquete de reformas impulsado por el presidente Donald Trump que propone recortes fiscales y ajustes en los beneficios de programas sociales, de los cuales dependen muchas personas inmigrantes. Además, contempla un aumento significativo del presupuesto destinado a la aplicación de leyes migratorias, lo que afectaría de forma severa a numerosos indocumentados que residen en el país.

Debate por el "gran y hermoso proyecto de ley"

En la Cámara de Representantes, el líder demócrata Hakeem Jeffries criticó duramente a los republicanos durante un discurso pronunciado el jueves 3 de julio. Su intervención, que se extendió por más de seis horas, tuvo como objetivo dilatar la votación del megaproyecto de ley impulsado por el presidente estadounidense, que tiene como fecha límite para ser aprobada el 4 de julio. Jeffries advirtió que muchas personas se verían perjudicadas si la iniciativa se aprueba.

Una de las propuestas incluidas es el recorte del programa Medicaid a lo que lo calificó como cruel esta decisión: "Lo que se contempla en este gran y horrible proyecto de ley es incorrecto. Es peligroso y cruel, y la crueldad no debe ser ni el objetivo ni el resultado de la legislación que consideramos aquí en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos". El funcionario añadió: "Por encima de todo, estoy agradecido por el espíritu, el corazón y el alma del pueblo estadounidense, que se ha levantado en todo el país para dejarnos claro a todos los que formamos parte de esta institución: no toquen nuestro Medicaid. No toquen nuestra asistencia sanitaria".

Dentro del megaplan impulsado por Trump se contemplan aumentos significativos en el financiamiento para la aplicación de leyes migratorias, lo que impactaría directamente a numerosos residentes sin documentos y al presupuesto del ejército estadounidense. Además, el proyecto incluye recortes a créditos fiscales destinados a energías limpias y otras disposiciones aprobadas durante la administración de Joe Biden.

El congresista demócrata criticó que las nuevas disposiciones afecten directamente a los sectores más vulnerables del país. "Los republicanos están tratando de darle un golpe de gracia a la Seguridad Social, a Medicare, a Medicaid, a la atención médica del pueblo estadounidense, a la asistencia nutricional para los niños hambrientos, al sector agrícola y a los estadounidenses vulnerables", declaró. El documento legislativo tiene alrededor de 800 páginas y debe ser aprobado, como máximo, el 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos.

Costo de financiación para las deportaciones

El "Big Beautiful Bill" destinaría 350.000 millones de dólares a temas fronterizos. De ese monto, 46.000 millones estarían dirigidos a la construcción del muro en la frontera con México, y 45.000 millones serían asignados a la habilitación de más de 100.000 camas en centros de detención para inmigrantes. El plan también contempla ejecutar la mayor operación migratoria en la historia de Estados Unidos.

Parte de los fondos iniciales se destinarán a la contratación de 10.000 nuevos agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), quienes recibirán bonos de incorporación de 10.000 dólares. Además, se busca aumentar el número de oficiales en la Patrulla Fronteriza. A largo plazo, el objetivo es deportar aproximadamente a un millón de personas cada año.

Recorte de impuestos

Para Donald Trump, la prioridad es ejecutar "el mayor recorte de impuestos en la historia de Estados Unidos". Con ese objetivo, las leyes impulsadas por su administración contemplan una inversión de 4.5 billones de dólares. Como parte de la reforma tributaria elaborada por la Casa Blanca, se eliminarán los impuestos federales aplicados al Seguro Social, lo que beneficiará al 88 % de los adultos mayores y jubilados, impactando a unos 51.4 millones de personas.

Para financiar los recortes de impuestos contemplados en el proyecto, se plantea reducir el presupuesto destinado a programas como Medicaid (del cual dependen más de 71 millones de personas) y a la asistencia alimentaria. Esta medida generó rechazo incluso dentro del propio Partido Republicano: un representante de Kentucky en la Cámara de Representantes y el senador Thom Tillis, de Carolina del Norte, expresaron su oposición al plan impulsado por su compañero de bancada.