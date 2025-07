Tragedia en Chicago a poco del 4 de julio: show de Mello Buckzz terminó en tiroteo y cuatro personas fallecieron

Mello Buckzz, artista originaria de Chicago, organizó una fiesta de lanzamiento de su nuevo material musical en un restaurante de la ciudad. Durante la noche, un individuo armado abrió fuego contra varios asistentes, dejando múltiples víctimas entre fallecidos y heridos. Las autoridades locales informaron que se encuentran investigando las causas del ataque y trabajan en la identificación de los responsables.

Masacre en Illinois

En Chicago, cuatro personas fallecieron en el barrio de River North durante una celebración organizada por la rapera Mello Buckzz en homenaje a su nuevo material musical. Cerca de las 11:00 p. m., se produjo una ráfaga de disparos con arma de fuego, según informó la policía local.

Una testigo que se encontraba en los alrededores relató lo sucedido: "Se oía bum, bum, bum, bum. Ya sabes, ronda tras ronda. Es horrible". También describió el caos del momento: "La gente se caía y gritaba. No caminé hasta aquí, me quedé al otro lado de la calle y los vi caer a todos". Como resultado del tiroteo, 18 personas resultaron afectadas.

Dos de los fallecidos fueron trasladados al Hospital Stroger, donde se confirmó su muerte. Las autoridades los identificaron como Leon Henry, de 25 años, y Devonte Williamson, de 23, ambos residentes de Chicago. Las otras dos víctimas mortales eran mujeres de 26 y 27 años, quienes fueron llevadas al Northwestern Memorial Hospital.

Los 14 heridos fueron trasladados a distintos centros de salud de la zona. Tres de ellos permanecen en estado crítico y uno se encuentra en condición grave. El resto está fuera de peligro, aunque continúan bajo observación médica. La policía informó que el atacante huyó rápidamente del lugar y, por el momento, no hay detenidos. Se investigan los motivos del violento episodio. Por su parte, Mello Buckzz expresó en Instagram: "Mi corazón se rompió en tantos pedazos".

El alcalde condenó los hechos

El jueves 3 de julio, el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, ofreció una conferencia de prensa en la que pidió a la ciudadanía colaborar con la investigación: si alguien tiene información sobre el tiroteo, debe presentarla a las autoridades correspondientes. Durante su intervención, también declaró: "Tiroteos como este son un trágico recordatorio de cuánto nos queda por hacer como ciudad. Disparar contra una multitud no es lo mejor de nosotros. Es inaceptable y no lo toleraremos en la ciudad de Chicago. Estamos frustrados, pero también de luto. No descansaremos hasta que haya una rendición de cuentas plena".