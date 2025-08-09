Latino con Green Card fue a sacar ciudadanía, pero lo perdió todo por una respuesta en su solicitud: ahora está detenido

Hernán Castro, originario de México, fue detenido el 31 de mayo en Arizona tras ser acusado de proporcionar información falsa en su solicitud para obtener la ciudadanía estadounidense. Según las autoridades, habría cometido un error en su declaración en el formulario N-400, lo cual podría poner en riesgo su permanencia en el país e incluso llevar a su deportación.

Esta situación ha generado preocupación entre los familiares y amigos de Hernán Castro, quienes destacan su compromiso con la comunidad y su valiosa labor en la educación sobre temas medioambientales, un esfuerzo que ha sido clave para muchos inmigrantes latinos.

Inmigrante latino con Green Card pierde todo por una respuesta en su solicitud de ciudadanía

De acuerdo con la acusación formal obtenida por The Guardian, las autoridades migratorias sostienen que Castro respondió de forma inexacta a una pregunta sobre actividades ilegales relacionadas con drogas. En el formulario N-400, se le preguntó: "¿Alguna vez vendiste o contrabandeaste sustancias controladas, drogas ilegales o narcóticos?", a lo que el acusado respondió con un "no".

El caso se centra en un antecedente de su juventud que no fue reportado en el trámite, lo que se interpreta como una tergiversación de la verdad bajo juramento. Las normas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS) establecen que presentar información falsa de forma intencional puede resultar en la negación de la nacionalidad estadounidense y en procesos penales federales.

¿Qué pasará con Hernán Castro ahora que está detenido?

Mientras avanza el proceso judicial, amigos y familiares de Castro han iniciado una recaudación de fondos en línea para cubrir los costos de su defensa legal. "Nos comunicamos con ustedes con gran pesar para compartir la historia de nuestro querido amigo, quien actualmente enfrenta graves cargos migratorios que amenazan su futuro en EE. UU.", publicó en GoFundMe Casiana Omick.

La campaña, gestionada por su pareja, tiene como objetivo reunir los recursos necesarios para contratar especialistas en derecho migratorio y enfrentar las audiencias programadas. Hasta el momento, recaudaron US$33.194.

Hernán Castro, residente de Tucson, se especializa en el cultivo, la identificación y la recolección ética de hongos.

Defensa legal de Hernán Castro en EE. UU.

El abogado defensor indicó que el caso se encuentra en una etapa preliminar y que el equipo legal trabaja para presentar documentación y pruebas que demuestren la ausencia de intención fraudulenta en la respuesta cuestionada del formulario. Castro se declaró inocente de todos los cargos, y el juicio está previsto para el 20 de agosto, lo que definirá su futuro en EE. UU.

Castro es una figura reconocida dentro de su comunidad, especialmente por su participación en actividades educativas relacionadas con el medio ambiente. Se dedica a enseñar sobre prácticas sostenibles y recolección responsable de especies naturales, incluyendo hongos silvestres. Sus allegados consideran que su posible deportación tendría un impacto significativo en quienes dependen de su trabajo y liderazgo comunitario.