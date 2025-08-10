Es oficial: Walmart impulsa el comercio electrónico presentando este "superagente" con IA

Walmart, una de las cadenas minoristas más reconocidas de Estados Unidos, ofrece productos a millones de consumidores locales. Como empresa referente del mercado, busca innovar para mejorar la experiencia del cliente y, con el apoyo de la tecnología, ha desarrollado una nueva forma de perfeccionar la atención mediante "superagentes" impulsados por inteligencia artificial.

Uso de la IA para agilizar las operaciones

La empresa continúa apostando por nuevas tecnologías en distintos ámbitos de sus establecimientos. En esta ocasión, anunció la implementación de cuatro "superagentes" digitales impulsados por inteligencia artificial, cuyo diseño busca optimizar la selección de productos, innovar en las operaciones y acelerar el comercio en línea.

Walmart cuenta con un aplicativo para que puedas realizar tus pedidos vía online y está disponible para Android y iOS. Foto: Walmart

Este software está diseñado para que consumidores, trabajadores, proveedores y desarrolladores sean los principales puntos de contacto en el entorno digital de la organización. Además, la iniciativa forma parte del objetivo de los directivos de que el comercio electrónico represente el 50% de las ventas totales en cinco años.

Actualmente, la aplicación de Walmart cuenta con un programa similar. Uno de sus agentes, llamado Sparky, sugiere productos y resume reseñas. Con una versión más avanzada, podrá ayudar a planificar eventos temáticos, reordenar artículos y ofrecer ideas de recetas mediante visión artificial para analizar el contenido del refrigerador.

También se están desarrollando otros programas, entre ellos Associate, diseñado para asistir a colaboradores y gerentes en tareas internas como solicitudes de licencia y consulta de datos de ventas; Marty, orientado a agilizar procesos de incorporación, gestión de pedidos y creación de publicidad para vendedores y proveedores; y un agente llamado Developer, que funcionará como base para futuros aplicativos.

Usos de la tecnología en Walmart

Los avances tecnológicos que implementa este supermercado no son una novedad en 2025. Desde hace años, Walmart ha continuado modernizándose en todos los niveles. Un ejemplo es el uso de sistemas de vigilancia para detectar patrones de comportamiento sospechoso, el análisis de datos de clientes para personalizar la experiencia y, en el caso de los empleados, la optimización del inventario y la planificación de turnos y tareas.