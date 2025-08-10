0
EN DIRECTO
Sporting Cristal vs. Melgar EN VIVO HOY por Torneo Clausura
LO ÚLTIMO
Así quedó la Tabla Acumulada Liga 1 2025 y posiciones del Clausura

Es oficial: Walmart impulsa el comercio electrónico presentando este "superagente" con IA

La cadena de supermercados multinacional anunció una herramienta de inteligencia artificial para mejorar la eficiencia y agilizar las operaciones.

Miguel Reyes
Walmart anunció el uso de superagentes que están basados en la inteligencia artificial.
Walmart anunció el uso de superagentes que están basados en la inteligencia artificial. | Composición: Miguel Reyes / Libero
COMPARTIR

Walmart, una de las cadenas minoristas más reconocidas de Estados Unidos, ofrece productos a millones de consumidores locales. Como empresa referente del mercado, busca innovar para mejorar la experiencia del cliente y, con el apoyo de la tecnología, ha desarrollado una nueva forma de perfeccionar la atención mediante "superagentes" impulsados por inteligencia artificial.

Así puedes encontrar un 'Walmart cerca a ti'.

PUEDES VER: 'Walmart cerca a ti': sigue estos pasos para encontrar una tienda en el estado donde vivas en EE.UU

Uso de la IA para agilizar las operaciones

La empresa continúa apostando por nuevas tecnologías en distintos ámbitos de sus establecimientos. En esta ocasión, anunció la implementación de cuatro "superagentes" digitales impulsados por inteligencia artificial, cuyo diseño busca optimizar la selección de productos, innovar en las operaciones y acelerar el comercio en línea.

Walmart cuenta con un aplicativo para que puedas realizar tus pedidos vía online y está disponible para Android y iOS. Foto: Walmart

Este software está diseñado para que consumidores, trabajadores, proveedores y desarrolladores sean los principales puntos de contacto en el entorno digital de la organización. Además, la iniciativa forma parte del objetivo de los directivos de que el comercio electrónico represente el 50% de las ventas totales en cinco años.

Actualmente, la aplicación de Walmart cuenta con un programa similar. Uno de sus agentes, llamado Sparky, sugiere productos y resume reseñas. Con una versión más avanzada, podrá ayudar a planificar eventos temáticos, reordenar artículos y ofrecer ideas de recetas mediante visión artificial para analizar el contenido del refrigerador.

También se están desarrollando otros programas, entre ellos Associate, diseñado para asistir a colaboradores y gerentes en tareas internas como solicitudes de licencia y consulta de datos de ventas; Marty, orientado a agilizar procesos de incorporación, gestión de pedidos y creación de publicidad para vendedores y proveedores; y un agente llamado Developer, que funcionará como base para futuros aplicativos.

Usos de la tecnología en Walmart

Los avances tecnológicos que implementa este supermercado no son una novedad en 2025. Desde hace años, Walmart ha continuado modernizándose en todos los niveles. Un ejemplo es el uso de sistemas de vigilancia para detectar patrones de comportamiento sospechoso, el análisis de datos de clientes para personalizar la experiencia y, en el caso de los empleados, la optimización del inventario y la planificación de turnos y tareas.

Lo más visto

  1. Ojo, inmigrantes en Florida | Estas son las nuevas leyes firmadas por Ron DeSantis para esta temporada de verano 2025

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano