Inmigrante latina tiene BUENA NOTICIA sobre la Green Card: se la aprobaron en cuatro meses tras la entrevista con USCIS

Una ciudadana colombiana que emigró a Estados Unidos contó su experiencia satisfactoria al obtener su Green Card en tan solo cuatro meses, tras asistir a su entrevista con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS). Su caso resulta llamativo, ya que normalmente el proceso para conseguir la residencia permanente suele ser más largo y complicado.

Así fue el proceso de la inmigrante colombiana para obtener su Green Card en Estados Unidos

En un entorno donde los solicitantes de la Green Card enfrentan tiempos de espera que pueden superar los 12 meses, la historia de esta mujer representa un rayo de esperanza. Según datos del USCIS, la mayoría de las solicitudes de ajuste de estatus (Formulario I-485) se procesan en un plazo de entre 30 y 90 días, aunque los casos más complejos pueden demorar más.

La colombiana @paburcas28 presentó su solicitud de ajuste de estatus tras cumplir con todos los requisitos, incluida la presentación del Formulario I-485 y la documentación correspondiente. Su entrevista con USCIS fue programada en un plazo relativamente corto, y la aprobación llegó poco después, sin complicaciones ni solicitudes adicionales de evidencia. Su cronograma fue el siguiente:

25 de abril : presentó la solicitud para obtener la Green Card por matrimonio.

: presentó la solicitud para obtener la Green Card por matrimonio. 29 de abril : recibió la notificación, a través de la página del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), de que su caso había sido recibido.

: recibió la notificación, a través de la página del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), de que su caso había sido recibido. 27 de mayo : acudió a la cita para el registro de datos biométricos.

: acudió a la cita para el registro de datos biométricos. 17 de junio : su permiso de trabajo fue aprobado.

: su permiso de trabajo fue aprobado. 12 de agosto : la pareja asistió a la entrevista con el USCIS.

: la pareja asistió a la entrevista con el USCIS. 15 de agosto : el caso fue aprobado, según la notificación publicada en la página del USCIS.

: el caso fue aprobado, según la notificación publicada en la página del USCIS. 23 de agosto: la Green Card llegó a su domicilio.

"Dos días después, en la página del USCIS, me llegó la notificación de que mi caso había sido aprobado el 15 de agosto. El 23 de agosto nos llegó la Green Card a la casa", indicó la joven.

Los consejos de una inmigrante colombiana para lograr un proceso exitoso

Para quienes buscan seguir un camino similar, es fundamental:

Completar correctamente el Formulario I-485 : asegúrese de que toda la información sea precisa y esté completa para evitar retrasos.

: asegúrese de que toda la información sea precisa y esté completa para evitar retrasos. Prepararse para la entrevista : revise su solicitud y sus documentos antes de la cita para poder responder con confianza.

: revise su solicitud y sus documentos antes de la cita para poder responder con confianza. Consultar con un abogado de inmigración: un profesional puede ofrecer orientación personalizada y ayudarle a navegar el proceso.

Este caso subraya que, aunque los tiempos de espera para obtener la Green Card pueden ser largos, existen situaciones en las que el proceso puede agilizarse significativamente. La inmigrante colombiana ahora disfruta de los beneficios de la residencia permanente en Estados Unidos, entre ellos la posibilidad de vivir y trabajar legalmente en el país.