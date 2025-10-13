Estados Unidos se prepara: lanzarán vacunas contra la rabia desde el aire en ESTAS ZONAS estratégicas

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) ejecutará este mes una operación aérea sin precedentes para distribuir vacunas contra la rabia en seis estados del país. La medida forma parte de una estrategia nacional para proteger a comunidades, mascotas y frenar el virus en la fauna silvestre. Los estados seleccionados son Alabama, Georgia, Carolina del Norte, Tennessee, Virginia y Virginia Occidental. Los cebos serán lanzados desde aviones en zonas rurales y mediante helicópteros y vehículos en áreas urbanas y suburbanas.

¿Cómo funcionará la estrategia?

El operativo será liderado por el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS). Para ello se utilizarán miles de dosis de la vacuna oral RABORAL V-RG, encapsulada en cebos con aroma de pescado para atraer a mapaches, zorros, zorrillos y otros animales salvajes. Según datos oficiales, Virginia ha registrado más de 350 casos de rabia en 2024, mientras que en estados como Carolina del Norte y Georgia también se reportan cifras elevadas, principalmente en mapaches.

Campaña sanitaria busca frenar el avance del virus.

Enfermedad mortal pero prevenible

La rabia es una enfermedad viral que afecta el sistema nervioso y puede ser letal si no se trata a tiempo. En EE. UU., tres de cada cuatro personas viven en zonas donde el virus circula en animales silvestres, especialmente murciélagos y mapaches.

Las autoridades recalcan que los cebos no representan riesgo para humanos ni mascotas. Si un perro los ingiere, puede presentar un malestar leve, pero no hay consecuencias graves. Se recomienda no manipularlos directamente y, en caso de hallarlos, moverlos a zonas boscosas con guantes o una toalla.

Recomendaciones para la población

"La vigilancia y la vacunación son herramientas clave para frenar esta enfermedad mortal", explicó la veterinaria Emily Herring, del Departamento de Salud de Carolina del Norte. Las autoridades sanitarias instan a mantener las vacunas de las mascotas al día y evitar el contacto con fauna salvaje.

Esta campaña aérea es la última fase del programa 2025. Las rondas anteriores ya se realizaron en Maine, Nueva York, Ohio, Pennsylvania y Massachusetts.